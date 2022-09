Kiev (Ucraina), 8 set. (LaPresse/AP) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken si è recato a Kiev per una visita non programmata, mentre l’amministrazione Biden ha annunciato nuovi importanti aiuti militari per un valore di oltre 2 miliardi di dollari per l’Ucraina e altri Paesi europei minacciati dalla Russia. Nel corso di incontri con alti funzionari ucraini, Blinken ha dichiarato che gli Usa forniranno 2 miliardi di dollari in finanziamenti militari a lungo termine all’Ucraina e a 18 paesi vicini, compresi i membri della Nato e i partner della sicurezza regionale “più potenzialmente a rischio di future aggressioni russe”. Questo si aggiunge a un pacchetto di 675 milioni di dollari di armi pesanti, munizioni e veicoli blindati per la sola Ucraina, che il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato oggi a Ramstein, in Germania.

