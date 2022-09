Roma, 6 set. (LaPresse) – Il cambio della guardia alla guida del governo britannico non comporterà alcun cambiamento per un inquilino ‘storico’ del numero 10 di Downing Street. Si tratta di Larry il gatto che, come spiega la Bbc, resterà in attesa dell’arrivo della nuova premier britannica, Liz Truss. Il 15enne soriano, che ha già salutato tre primi ministri (e il cane Dilyn), nelle prossime settimane testerà i suoi artigli sugli arredi della famiglia Truss, scrive la Bbc, spiegando che ancora non è noto se la nuova premier, il marito Hugh e le loro figlie adolescenti – Frances e Liberty – abbiano dei loro animali domestici.

