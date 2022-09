Roma, 6 set. (LaPresse) – Per la riforma in senso presidenzialista “una bicamerale è una delle soluzioni su cui sono assolutamente d’accordo, ma occorre un dibattito. Le riforme istituzionali le vorrei fare insieme a tutti ma non mi faccio impantanare dai giochetti della sinistra”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata