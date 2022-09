Milano, 5 set. (LaPresse) – Seconda sconfitta per l’Italbasket nella prima fase degli Europei. Gli azzurri di Pozzecco sono stati sconfitti dall’Ucraina 84-73 nell’incontro disputato al Forum di Assago e valido il girone C. A trascinare i vincitori i 23 punti di Mykhailiuk, Polonara √® il miglior realizzatore della nazionale di casa con 15 punti. Domani sera l’Italia, quarta nel gruppo, scender√† di nuovo in campo, contro la Croazia.

