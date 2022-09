Parma, 3 set. (LaPresse) – “Io penso che la flat tax che propone la destra sia un capolavoro di ingiustizia sociale, perché nell’idea di abbassare le tasse a tutti, c’è anche l’idea di abbassare le tasse ai ricchi e questo lo pagano sempre i poveri, perché meno tasse alle persone più facoltose vuol dire meno servizi a chi non si può permettere di affittare un piano del San Raffaele per curarsi”. Lo ha dichiarato, a LaPresse, Elly Schlein, vice presidente della Regione Emilia-Romagna e candidata alle elezioni del 25 settembre, durante la sua visita a Parma in occasione della campagna elettorale. “Noi abbiamo, invece, un’idea opposta, che è quella di rafforzare, soprattutto dopo la pandemia, che è come se la destra non l’avesse vista, la sanità pubblica e territoriale e, naturalmente, garantire che, a prescindere dal portafoglio che si ha in tasca, una persona ha diritto a essere curata in questo Paese, con una sanità pubblica e universale – ha aggiunto la vice presidente -. La stessa cosa potrei dire della scuola pubblica, di cui questa destra non parla mai”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata