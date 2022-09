Milano, 2 set. (LaPresse) – Il Nucleo per la Cybersicurezza dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ha osservato “un trend crescente di azioni apparentemente riconducibili al cyber crime” evidenziando come “sempre più spesso gli obbiettivi di tali azioni siano non solo le principali aziende del settore energetico ma anche tutta la catena di approvvigionamento e di distribuzione dei prodotti o servizi ad esse connesse”. È quanto emerge da una riunione ristretta in merito agli attacchi cyber che negli scorsi giorni hanno coinvolto operatori italiani del settore energetico.

