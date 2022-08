Roma, 30 ago. (LaPresse) – “Continuare a mantenere unità e determinazione a sostegno dell’Ucraina, lavorando sempre più in stretta sinergia con i nostri partner”. Così il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in apertura del suo intervento, questa mattina nel corso della riunione informale dei Ministri della Difesa dell’Unione Europea, alla presenza dell’Alto Rappresentante Josep Borrell. In relazione al conflitto in atto, una specifica sessione di lavoro sulla “prospettiva per il supporto all’Ucraina in ambito sicurezza e difesa dell’Ue” ha previsto il collegamento del Ministro della Difesa ucraino Reznikov, a pochi giorni dalla nuova riunione del Gruppo di Contatto in programma a Ramstein il prossimo 8 settembre. L’occasione ha consentito al Ministro Guerini di ribadire nuovamente l’incondizionato sostegno a Kiev e ricordare l’impegno nazionale, sottolineando come “nonostante la crisi di governo, si è riusciti a finalizzare il quarto decreto di aiuti, in linea con le priorità rappresentate dal Ministro Reznikov”. In aggiunta agli equipaggiamenti, ha affermato “stiamo provvedendo a garantire mirate attività addestrative al personale ucraino per rendere più sicuro l’impiego dell’armamento”. In merito a queste attività, l’Alto Rappresentante Borrell ha presentato l’ipotesi di varare una missione europea di addestramento a favore delle Forze armate ucraine, su cui i Ministri della Difesa dei 27 Stati membri hanno concordato sulla necessità di meglio definirne dettagli e condizioni, prima di assumere ogni decisione.

