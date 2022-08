Milano, 30 ago. (LaPresse) – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che l’Iran ha iniziato ad arricchire l’uranio al 5% utilizzando centrifughe IR-6 avanzate in una struttura sotterranea a Natanz. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, citando il rapporto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata