Kiev (Ucraina), 24 ago. (LaPresse) – Un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il suo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio all’esterno della struttura. Lo ha detto il capo dell’agenzia nucleare ucraina, Energoatom, Petro Kotin, al Washington Post in un’intervista presso la sede della compagnia a Kiev. Kotin ha spiegato che le forze russe hanno colpito il loro taxi mentre attraversava la città di Energodar, dove è situato l’impianto, occupata dai russi. Il governo russo non ha commentato. In un video postato dal sindaco di Energodar si vede l’auto sul ciglio della strada, crivellata di buchi e vetri rotti.

