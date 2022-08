Milano, 23 ago. (LaPresse) – “Il nostro piano di risparmio gas lo presenteremo nei prossimi giorni. Abbiamo già delle operazioni in corso” e “in questo momento abbiamo portato al 100% l’utilizzo dei rigassificatori esistente. Dopodiché se, come probabilmente sarà, i russi non potranno chiudere completamente l’erogazione, noi dovremo sicuramente fare del risparmio”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a ‘Filorosso’ su Rai3.

