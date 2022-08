Milano, 23 ago. (LaPresse) – Emerson Palmieri è ufficialmente un giocatore del West Ham. Il 28enne nazionale azzurro si è unito agli Hammers dal Chelsea con un contratto quadriennale con un’opzione di un anno per una quota non specificata dai Blues. Secondo la stampa inglese, il costo si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Emerson è il settimo nuovo acquisto del West Ham. “Sono molto felice di essere qui e di arrivare qui”, ha detto il giocatore, che indosserà la maglia numero 33. “È una grande sfida per me, è una grande squadra, quindi sono molto felice di essere qui e sono pronto”, ha aggiunto il campione d’Europa con la nazionale italiana.

