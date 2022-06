Verbania, 16 giu. (LaPresse) – Questa sera alle 21.15 al Teatro ‘Il Maggiore’ di Verbania, in Piemonte, si svolgerà l’incontro con gli autori finalisti del Premio Strega 2022. Saranno presenti Mario Desiati con ‘Spatriati’ (Einaudi), Claudio Piersanti con ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli), Marco Amerighi con ‘Randagi’ (Bollati Boringhieri), Veronica Raimo con ‘Niente di vero’ (Einaudi), Fabio Bacà per ‘Nova’ (Adelphi), Alessandra Carati con ‘E poi saremo salvi’ (Mondadori) e Veronica Galletta per ‘Nina sull’argine’ (minimum fax). A seguire “Strega Party” con firmacopie da parte degli autori e Dj set di Andrea Serra più degustazione dei cocktail ‘stregati’ sulla terrazza del teatro vista lago. L’evento è promosso da Fondazione Bellonci, Liquore Strega Alberti, Bper Banca in collaborazione con Città di Verbania, Libreria Spalavera, Verbania VCO Biblioteche e Fondazione Il Maggiore.

