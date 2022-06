Washington (Usa), 15 giu. (LaPresse) – Anthony Fauci, principale consigliere del presidente Joe Biden in materia di Covid, è risultato positivo al virus. Secondo quanto riferito dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), del quale è direttore, Fauci non ha avuto di recente contatti ravvicinati col presidente o latri esponenti di rilievo dell’Amministrazione. Fauci ha sintomi lievi, dopo essere risultato positivo ad un test antigenico. L’esperto continuerà a lavorare da casa in autoisolamento.

