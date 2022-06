Leopoli (Ucraina), 14 giu. (LaPresse/AP) – A Severodonetsk restano circa 12mila persone, mentre la popolazione pre-guerra era di 100mila persone, e oltre 500 civili sono rifugiati nell’impianto chimico Azot, che continua a essere preso di mira incessantemente dai russi. È quanto ha detto ad Associated Press il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, raggiunto telefonicamente. Secondo Haidai, i russi controllano circa l’80% di Severodonetsk e hanno distrutto tutti e tre i ponti dai quali si può uscire dalla città, ma “c’è ancora un’opportunità per l’evacuazione dei feriti”. In totale, secondo il governatore, nelle ultime 24 ore sono 70 i civili evacuati dalla regione di Luhansk.

