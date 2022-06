Roma, 10 giu. (LaPresse) – “La reazione di Londra alla condanna dei mercenari britannici da parte della Repubblica popolare di Donetsk è isterica”. Lo ha detto il ministero degli Esteri di Mosca, lo riporta Ria Novosti. “Sono esattamente mercenari e non prigionieri di guerra – viene precisato – abbiamo avvisato ripetutamente Londra che sulla questione avrebbe dovuto chiedere non alla federazione Russa ma alla Repubblica di Donetsk ma questo non è stato fatto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata