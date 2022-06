Roma, 7 giu. (LaPresse) – La Duma, camera bassa del Parlamento russo ha approvato in seconda e terza lettura proposte di legge che pongono fine alla giurisdizione della Corte europea dei diritti umani (Cedu) nel Paese. Lo riportano i media russi. Secondo le leggi, le sentenze della Cedu emesse dopo il 15 marzo 2022 non saranno esecutive in Russia.

