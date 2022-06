Roma, 4 giu. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, si scaglia contro il presidente francese Emmanuel Macron che ha ribadito la sua convinzione di non dover “umiliare” la Russia per giungere alla fine del conflitto. “Gli appelli per evitare l’umiliazione della Russia possono solo umiliare la Francia e ogni altro paese che lo richieda. Perché è la Russia che si umilia – ha scritto su twitter – concentriamoci tutti meglio sul come mettere la Russia al suo posto. Questo porterà pace e salverà vite”, conclude.

