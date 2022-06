Albany (New York), 3 giu. (LaPresse/AP) – L’assemblea legislativa dello stato di New York ha approvato un disegno di legge che vieta a chiunque abbia meno di 21 anni di acquistare o possedere un fucile semiautomatico. La modifica delle leggi statali sulle armi da fuoco è stata approvata in meno di tre settimane dopo che un diciottenne ha usato questo tipo di arma per uccidere 10 persone in un supermercato a Buffalo. New York richiede già che le persone abbiano 21 anni per possedere una pistola. Il disegno di legge richiederebbe anche a chiunque acquisti un fucile semiautomatico di ottenere una licenza.

