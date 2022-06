Roma, 2 giu. (LaPresse) – L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, nel suo primo discorso in pubblico da quando ha lasciato l’incarico, circa sei mesi fa, ha definito l’attacco della Russia contro l’Ucraina una “guerra barbara di aggressione” che ha rappresentato un “punto di svolta di vasta portata”. Merkel, parlando a un evento sindacale, ha affermato che, sebbene fosse riluttante a esprimere le sue opinioni come ex cancelliera tedesca, non poteva evitare di parlare della “violazione più evidente del diritto internazionale” nella storia dell’Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. “La mia solidarietà va all’Ucraina, che è stata attaccata e saccheggiata dalla Russia”, ha aggiunto Merkel, sottolineando che non c’erano dubbi sul diritto dell’Ucraina a difendersi.

