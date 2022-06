Tel Aviv (Israele), 2 giu. (LaPresse/AP) – Le forze israeliane hanno ucciso un palestinese vicino alla città di Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Salute palestinese che ha identificato l’uomo come Ayman Mheisen, 29 anni. L’esercito israeliano ha affermato che le forze che operano nel campo profughi di Dheisheh nella città di Betlemme sono state colpite da pietre e ordigni esplosivi e che le truppe hanno risposto aprendo il fuoco. In precedenza un altro palestinese, Bilal Kabaha, 24 anni, è stato ucciso dall’esercito di Israele vicino a Jenin.

