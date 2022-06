Roma, 1 giu. (LaPresse) – In caso di fornitura di sistemi missilistici avanzati dagli Usa a Kiev, c’è il rischio del “coinvolgimento di Paesi terzi nel conflitto”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in conferenza stampa dopo la visita in Arabia Saudita, secondo quanto riporta la Tass.

