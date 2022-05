Torino, 28 mag. (LaPresse) – Jai Hindley è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia al termine della 20/a e penultima tappa, la frazione da Belluno a Marmolada (Passo Fedaia). Il corridore della Bora Hansgrohe è scattato sull’ultima salita staccando i rivali per la classifica generale, dall’ex maglia rosa Richard Carapaz, in difficoltà negli ultimi chilometri, fino a Mikel Landa. L’australiano ha guadagnato 50″ sullo spagnolo e 1’28” sull’ecuadoriano, che scende al secondo posto nella generale. Domani è in programma l’ultima frazione, la cronometro di Verona di 17,4 km.

