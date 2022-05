Dubai (Emirati Arabi Uniti), 27 mag. (LaPresse/AP) – I pasdaran iraniani hanno annunciato il sequestro di due petroliere greche nel Golfo Persico. Le navi sono state sequestrate per violazioni non specificate, hanno riferito i guardiani della rivoluzione islamica. L’Iran aveva minacciato di intraprendere un'”azione punitiva” venerdì scorso per il coinvolgimento di Atene nel sequestro statunitense di una petroliera iraniana nelle acque greche.

