Torino, 26 mag. (LaPresse) – Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha rilasciato su Telegram un’intercettazione audio in cui un militare russo racconta a sua moglie di “ripulire” gli scantinati dove i civili ucraini si nascondono dai bombardamenti. Lo riporta Ukrinform. “Il servizio di sicurezza dell’Ucraina ha ricevuto un’altra conferma delle uccisioni di pacifici ucraini da parte degli occupanti russi. Gli occupanti russi stanno usando le granate per ‘ripulire’ i seminterrati in cui i civili si nascondono dai bombardamenti”, afferma lo Sbu.

