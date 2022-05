Roma, 25 mag. (LaPresse) – L’Ufficio del difensore civico dell’Ucraina ha riferito che, dall’inizio dell’invasione russa del Paese, 1.164 persone si sono rivolte al Segretariato del Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, per cercare 1.918 bambini scomparsi. I minori erano per lo più provenienti dalle regioni di Donetsk (compresa Mariupol), Kiev e Kharkiv. Lo riportano i media ucraini.

