Milano, 23 mag. (LaPresse) – Un team di ricercatori portoghesi ha sequenziato la prima serie del genoma del virus responsabile dell’epidemia di vaiolo delle scimmie. Lo riporta online New Scientist citando il lavoro del professor João Paulo Gomes e il team del National Institute of Health in Portogallo su un campione prelevato da un paziente maschio lo scorso 4 maggio. Anche i ricercatori di altri Paesi stanno lavorando nella stessa direzione ma il team di Gomes è il primo a rendere pubblica una sequenza.

