Roma, 23 mag. (LaPresse) – “Il piano di pace in Ucraina presentato dall’Italia? La pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace ad ogni costo. Non possiamo accettare un dialogo che può essere sfruttato da Putin, un dialogo sopra le teste degli ucraini. Questo Paese sta versando sangue per la nostra libertà e la nostra sicurezza. Dobbiamo all’Ucraina la nostra lealtà!”. Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki in un’intervista a Repubblica. “Ma poi, vi prego di citarmi almeno un successo a cui hanno portato i colloqui con Vladimir Putin. Molti politici ci hanno provato e l’epilogo è sempre stato lo stesso: umiliazione. Alcuni politici occidentali pensano ancora che la Russia alla fine si fermerà, che Putin si ammorbidirà. Ho un consiglio: non fatevi illusioni. Putin non si fermerà, così come Hitler non si è fermato in Austria, Cecoslovacchia e Polonia. Questa volta possiamo essere più saggi prima che la Russia incendi tutta l’Europa”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata