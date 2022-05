Milano, 20 mag. (LaPresse) – “La mia visita intende dimostrare la vicinanza della Santa Sede e di Papa Francesco al popolo ucraino, in particolare alla luce dell’aggressione russa contro l’Ucraina”. Lo ha detto monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, in conferenza stampa con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kukeba al termine della sua visita nel Paese.

