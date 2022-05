Milano, 20 mag. (LaPresse) – “La Santa Sede ribadisce, come ha sempre fatto, la disponibilità per favorire un autentico processo negoziale, vedendolo come la via giusta per una risoluzione equa e permanente”. Lo ha detto monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, in conferenza stampa con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kukeba al termine della sua visita nel Paese.

