Roma, 19 mag. (LaPresse) – Mosca non conosce ancora i dettagli del piano proposto dall’Italia per l’Ucraina, ma accoglie favorevolmente la partecipazione di chiunque possa contribuire a un accordo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “È gradita la partecipazione di tutti coloro che possono contribuire all’insediamento, nessuno rifiuta sforzi così sinceri – ha spiegato Peskov – anche se purtroppo non conosciamo i dettagli di questo piano, non so se questo sia stato in qualche modo portato attraverso i canali diplomatici, abbiamo appreso questo dai media. Finora non posso fornire alcun commento sostanziale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata