Roma, 18 mag. (LaPresse) – Quanto avvenuto questa mattina in commissione Esteri del Senato “è stata una cosa sbagliatissima da parte della destra. Se ci saranno ripercussioni sulla maggioranza? Spero di no, però è stato proprio un grande errore della destra. Non si fa così”. Lo ha detto a LaPresse il segretario del Pd, Enrico Letta, al termine del pranzo andato in scena nella residenza dell’ambasciatore di Finlandia a Roma con la premier finlandese Sanna Marin e il presidente del M5s Giuseppe Conte.

