Roma, 14 mag. (LaPresse) – Per la liberazione dell’acciaieria Azovstal “sono in corso trattative molto complesse”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lo riporta la Bbc. “Stiamo facendo il possibile per evacuare ciascuno dei nostri difensori”, aggiunge spiegando però che la prima fase riguarda le persone “gravemente ferite”.

