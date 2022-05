Seoul (Sud Corea), 14 mag. (LaPresse/AP) – La Corea del Nord ha riportato 21 nuovi decessi e altre 174.440 persone con sintomi febbrili mentre il Paese tenta di rallentare la diffusione del Covid-19 tra la popolazione. I decessi e i casi, hanno aumentato il numero totale a 27 decessi e 524.440 contagiati nel pieno di una rapida diffusione dell’epidemia dalla fine di aprile. La Corea del Nord ha dichiarato sabato che 243.630 persone sono guarite e 280.810 sono in quarantena. I media statali non hanno specificato quanti dei casi di febbre e dei decessi sono stati confermati come infezioni da Covid-19. Giovedì il paese ha imposto blocchi a livello nazionale.

