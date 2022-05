Lubiana (Slovenia), 12 mag. (LaPresse/AP) – Un’esplosione si è verificata in un impianto chimico nel sud-est della Slovenia causando almeno 10 feriti. Le autorità hanno esortato i residenti nelle vicinanze a rimanere al chiuso. E’ avvenuto attorno alle 8.30 a Kocevje, città di 8mila abitanti che si trova a circa 55 chilometri dalla capitale Lubiana. Le cause non sono ancora note. “Consigliamo a tutti i residenti nell’area circostante di chiudere le finestre e di non uscire all’aperto”, ha affermato la televisione regionale N1 citando la polizia locale. E’ in corsa una riunione urgente dell’amministrazione locale mentre i vigili del fuoco e le squadre di emergenza si sono precipitati alla fabbrica di Melamin. Nellì’impianto si producono prodotti chimici come resine per la carta, l’edilizia, il legno, la gomma e l’industria delle lacche. La fabbrica ha circa 200 dipendenti.

