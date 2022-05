Kathamndu (Nepal), 12 mag. (LaPresse/AP) – Una sherpa nepalese ha scalato l’Everest, la vetta più alta del mondo, per la decima volta in carriera superando il suo stesso record. Lakpa Sherpa, 48 anni, ha raggiunto la vetta nella mattinata nepalese. L’alpinista, che attualmente vive negli Stati Uniti con i suoi tre figli a West Hartford nel Connecticut, ha detto di voler essere fonte di ispirazione per le donne di tutto il mondo affinché anche loro possano realizzare i propri sogni.

