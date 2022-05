Rimini, 12 mag. (LaPresse) – “Oltre 160 racconti dei fatti delle molestie subite. Oltre 500 segnalazioni di molestie”. È il bilancio, condiviso su Facebook, dall’associazione femminista Non una di meno Rimini riguardanti le molestie durante la 93esima adunata degli alpini. I dati sono emersi ieri, dopo l’incontro con vittime e avvocati. “Non consideriamo necessario – hanno proseguito – che ci siano delle denunce per credere alla verità delle molestie, sappiamo che sono accadute, molte più di quelle che sono arrivate a noi. In questo caso però le denunce possono essere uno strumento in più perché le molestie che si ripetono a ogni adunata non possano essere ignorate come in passato”. L’associazione ha infine dichiarato che tutte le segnalazioni, video e foto pervenute potrebbero essere impiegate in anche in una procedura legale collettiva.

