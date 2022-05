Roma, 11 mag. (LaPresse) – Le autorità di Kherson, insediatesi dopo la presa della città da parte di Mosca, faranno appello al presidente russo Vladimir Putin per annettere la regione alla Federazione russa. Lo riportano le agenzie russe. “La città di Kherson è la Russia, non la Repubblica popolare di Kherson, non ci saranno referendum, ma un unico decreto sulla base dell’appello della leadership al Presidente della Federazione Russa, e ci sarà una richiesta di introdurre la regione a tutti gli effetti della Federazione Russa”, ha detto il vice capo dell’amministrazione regionale militare-civile Kirill Stremousov.

