Roma, 9 mag. (LaPresse) – “In questi giorni state combattendo per la nostra gente nel Donbass. Per la sicurezza della nostra patria”. Lo ha detto rivolgendosi ai militari il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del suo intervento alla parata per la Giornata della Vittoria sulla Piazza Rossa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata