Roma, 7 mag. (LaPresse) – Almeno cinque persone sono morte e oltre 200 edifici hanno preso fuoco a causa di incendi che hanno colpito il territorio di Krasnoyarsk, in Siberia. Lo riporta la Tass. “L’incendio si sta diffondendo in più di 16 insediamenti, circa 200 edifici stanno bruciando, tra cui un asilo”, ha riferito il portavoce del Ministero per la gestione delle emergenze.

