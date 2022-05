Kabul (Afghanistan), 7 mag. (LaPresse/AP) – I talebani hanno imposto a tutte le donne afghane di indossare il burqa in pubblico. Lo ha annunciato il ministero del vizio e della virtù. La mossa ha riportato alla memoria le restrizioni ai diritti delle donne varate in precedenza dai talebani tra il 1996 e il 2001. “Vogliamo che le nostre sorelle vivano con dignità e in sicurezza”, ha affermato Khalid Hanafi, ministro ad interim dei vizi e delle virtù.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata