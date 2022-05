Si ipotizza una lite sfociata in tragedia

(LaPresse) – Una donna e i suoi due figli sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione a Samarate, nel Varesotto. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Varese, allertati dai vicini di casa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi all’origine di quanto accaduto, il sospetto, secondo quanto si apprende, potrebbe essere una lite in ambito familiare sfociata in tragedia.

