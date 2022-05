Bonne Terre (Missouri), 4 mag. (LaPresse/AP) – Il 56enne Carman Deck, autore di un duplice omicidio ai danni di una coppia nel corso di una rapina nella loro abitazione è stato giustiziato nella prigione di Bonne Terre nel Missouri tramite iniezione letale. Il fatto è accaduto oltre 25 anni fa. L’uomo è stato dichiarato morto alle 18.10 ora locale dopo che né la Corte Suprema degli Stati Uniti né il governatore repubblicano Mike Parson sono intervenuti per fermare l’esecuzione. La condanna a morte di Deck è stata revocata tre volte in precedenza per questioni procedurali. Solo altre quattro persone sono state giustiziate negli Stati Uniti nel 2022: Donald Anthony Grant e Gilbert Ray Postelle in Oklahoma, Matthew Reeves in Alabama e Carl Wayne Buntion il mese scorso in Texas. L’anno scorso in totale le esecuzioni sono state 11, il minor numero dal 1988.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata