Roma, 4 mag. (LaPresse) – “Non stiamo in alcun modo perseguendo l’obiettivo di una guerra nucleare sul territorio dell’Ucraina”. Lo ha detto il capo della delegazione russa ai colloqui a Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov, in un’intervista al canale televisivo Rossiya-24. Lo riporta la Tass. Il diplomatico non ha escluso “in nessun momento” eventuali “provocazioni” dei paesi occidentali sul territorio dell’Ucraina.

