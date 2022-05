Roma, 4 mag. (LaPresse) – Il Coni come hub su tutto il mondo sportivo per creare sinergia con le grandi aziende italiane e generare valore per tutti. Questo il significato della convenzione tra Ita e Comitato olimpico nazionale italiano, celebrata stamattina con l’incontro tra il presidente del Coni Giovanni Malagò, i presidenti delle federazioni sportive, l’amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini e la direttrice commerciale Emiliana Limosani. La convenzione prevede tariffe ad hoc per il mondo del Coni, le federazioni e tutto l’alto livello sportivo su tutto il network Ita, quindi voli nazionali, nord e sud America, Giappone e capitali europee. Le federazioni hanno inoltre la possibilità di aderire all’accordo per poi sviluppare contratti integrativi dedicati alle proprie necessità. “Per noi Ita è la compagnia di bandiera perché ha il tricolore sulla livrea, il colore dell’azzurro e ha deciso di intitolare gli aerei ai grandi dello sport, una bellissima iniziativa – ha sottolineato Malagò – C’è un accordo e il Coni utilizzerà Ita per tutte le esigenze che sono molteplici. Non pensate solo alle Olimpiadi, tra poche settimane ci sono i Giochi del Mediterraneo in Algeria e avremo a disposizione tutta una serie di charter per Orano. L’accordo è esteso anche alle federazioni e prevede vari sconti, qualcosa di bello ed apprezzato”.

