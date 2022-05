Roma, 3 mag. (LaPresse) – “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, che spiegano in gran parte la politica dell’attuale governo israeliano di sostenere il regime neonazista di Kiev”. Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri russo. Lapid ieri ha aspramente criticato le parole del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov per il paragone tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed Adolf Hitler in un’intervista a ‘Zona Bianca’ su Rete4, definendo i suoi commenti “imperdonabili, oltraggiosi e un errore storico”.

