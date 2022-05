Roma, 3 mag. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, nel colloquio telefonico con Vladimir Putin, ha espresso “profonda preoccupazione” per Mariupol e per la situazione in Donbass, e ha invitato la Russia a “consentire il proseguimento dell’evacuazione dello stabilimento Azovstal iniziata nei giorni scorsi, in coordinamento con gli attori umanitari e lasciando agli sfollati la scelta della loro destinazione, in conformità con il diritto internazionale umanitario”. Lo fa sapere l’Eliseo.

