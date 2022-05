Roma, 3 mag. (LaPresse) – In Ucraina sono stati commessi “innumerevoli” crimini di guerra. o ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando dalla fabbrica della Lockheed Martin che produce i missili Javelin in Alabama. Biden ha ringraziato i dipendenti della fabbrica per permettere al “coraggioso popolo ucraino” di difendersi. “Avete cambiato la vita delle persone”, ha concluso.

