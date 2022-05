Roma, 1 mag. (LaPresse) – Tre operai sono rimasti feriti stamattina nello scoppio di una tubatura in un’azienda del vetro a Fidenza, in provincia di Parma. I tre sono stati trasportati, con gravi ustioni ma non in pericolo di vita, al reparto Grandi ustionati dell’ospedale maggiore di Parma. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco: dalle prime ricostruzioni sembra che, durante una manutenzione della tubatura, ci sia stata una perdita di gas che ha provocato una fiammata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata