Torino, 27 apr. (LaPresse) – Lo scambio di prigionieri con la Russia non ha rappresentato un cambiamento nell’approccio americano riguardo alla “violenza spaventosa” verificatasi durante l’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto un alto funzionario dell’amministrazione Biden citato dai media americani. I colloqui che hanno portato al rilascio dell’ex marine Trevor Reed si sono concentrati strettamente sulla sua sicurezza e non sono stati l’inizio di una conversazione diplomatica più ampia, hanno affermato funzionari dell’amministrazione. “Dove possiamo avere discussioni su questioni di reciproco interesse, cercheremo di parlare con i russi e avere una conversazione costruttiva, senza cambiare in alcun modo il nostro approccio alla spaventosa violenza in Ucraina”, ha detto un funzionario ai giornalisti.

