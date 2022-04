Bruxelles, 26 apr. (LaPresse) – In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può ripristinare un controllo di frontiera al confine con gli altri Stati membri ma senza superare una durata massima totale di sei mesi. Solo in caso di una nuova minaccia grave può essere giustificato applicare nuovamente una tale misura. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue, che si è pronunciata su un ricorso di un cittadino contro i controlli effettuati dall’Austria al valico transfrontaliero di Spielfeld con la Slovenia ad agosto e a novembre 2019. Di fatto, con questa sentenza, la Corte di giustizia dell’Ue ripristina la libera circolazione di Schengen smentendo la prassi, tollerata dall’Ue dal 2015, di diversi Stati membri che avevano introdotto i controlli alla frontiera tollerati dal 2015. Nel contesto della crisi migratoria, l’Austria ha ripristinato il controllo alle sue frontiere con l’Ungheria e la Repubblica di Slovenia a partire dalla metà di settembre 2015. Tale controllo è stato più volte ripristinato, con la precisazione che, per il periodo dal 16 maggio 2016 al 10 novembre 2017, l’Austria si è fondata su quattro raccomandazioni successive del Consiglio dell’Unione europea. A partire dall’11 novembre 2017, l’Austria ha ripristinato, di propria iniziativa, un controllo alle sue frontiere per diversi periodi in successione di sei mesi.

